Общество

Псковская студия Roice изготовила мебель для арт-пространства Светланы Сургановой

В самом сердце Петербурга, на набережной канала Грибоедова, музыкант, певица и автор песен Светлана Сурганова, открыла арт-пространство «ПушкинРядом», расположенное неподалеку от дома, где с 1816 по 1818 год проживал сам поэт. Мебель для арт-пространства изготовила псковская студия мебели «Roice».

«Место, где будет одновременно тепло, как в самой захватывающей поездке. Вместе с творческими людьми города мы будем путешествовать в мир музыки и живописи, театра и кино, литературы и искусства; встретимся с давно любимым и узнаем новое. Именно таким – ярким, живым, многогранным, богатым на людей и события, комфортным и уютным – будет наше арт-пространство «ПушкинРядом», - рассказала Светлана Сурганова в своем Instagram.

Студия мебели Roice выражает благодарность Светлане Сургановой и ее команде за оказанное доверие и желает творческих успехов.

Своим клиентам студия «Roice» предлагает бесплатные замеры и дизайн-проекты, трехлетнюю гарантию на все изделия, а также беспроцентную рассрочку без участия банков.

Больше фотографий проектов студии можно найти в группе в соцсети «ВКонтакте».

Адрес: Псков, улица Юбилейная, 42,

Телефоны: 79-37-47, 8 (981) 350-77-07 (viber, whatsapp).