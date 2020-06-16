Общество

Две «горячие линии» проведет завтра псковское управление Росреестра

Две «горячие линии» управления Росреестра по Псковской области будут работать 18 июня с 10.00 до 11.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Первая - по вопросам предоставления сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. На вопросы ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Руслан Кудашов. Телефон «горячей линии» в Пскове: 68-74-61.

Вторая «горячая линия» будет посвящена вопросам государственного надзора в области геодезии и картографии и лицензирования геодезической и картографической деятельности. На звонки ответит главный специалист - эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Леонид Хрущев. Телефон «горячей линии» в Пскове: 68-74-67.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе и в связи с риском дальнейшего распространения COVID-19 управление Росреестра по Псковской области предлагает псковичам воспользоваться возможностями дистанционного обращения и консультирования по вопросам в сфере недвижимости, в том числе путем обращения на телефонные «горячие линии».