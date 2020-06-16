Общество

Более двух тонн продуктов раздадут нуждающимся псковским семьям

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста, Фонд продовольствия «Русь» и компания Келлогг Рус приступили к реализации нового этапа совместной акции и начали раздачу очередной партии бесплатной продуктовой помощи нуждающимся псковичам в условиях пандемии коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Красного Креста.

Более двух тонн продуктов питания, закупленных на средства пожертвованные компанией «Келллогг рус», получат семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и пожилые люди из числа целевых групп программ РКК, находящиеся в условиях самоизоляции.

Сотрудники компании подготовили индивидуальные пожелания каждому получателю помощи в виде красочной открытки, которые сотрудники и добровольцы регионального отделения Российского Красного Креста вложат в продуктовые наборы. Сотрудник из команды по персоналу Келлогг Рус Анна пишет: «Я вас не знаю и вы меня не знаете, но мне очень хочется поддержать вас в это нелегкое для всех нас время. Время, когда мы больше обычного нуждаемся в любви и заботе, когда нам не хватает человеческой теплоты и объятий. Мы хотим подарить вам чуточку радости. Будете пить чай и вспомните о нас и улыбнетесь, и это будет здорово. Здоровья вам!»

На сегодняшний день 691 человек из 145 семей уже получил продуктовые наборы. Один набор весит чуть более 10 кг и состоит из продуктов длительного хранения первой необходимости – крупы, мука, макаронные изделия, мясные, рыбные и овощные консервы, масло, чай, сахар, соль, молоко и сухарики. Всего планируется распределить 277 наборов продуктов питания стоимостью 302,8 тыс. рублей.

Среди получателей помощи - многодетные малоимущие семьи и те, кто потерял или так и не нашел работу в период пандемии. Кроме того, сотрудники Псковского регионального отделения РКК организовали доставку помощи на дом для 16 пожилых людей из числа детей-войны, находящихся на надомном обслуживании службы милосердия Красного Креста.

Отметим, благотворительная деятельность и социальная поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей, пожилых людей и других уязвимых групп населения осуществляется в рамках долгосрочного сотрудничества Псковского регионального отделения РКК с первым российским «банком еды» Фонд продовольствия «Русь», которое успешно развивается с конца ноября 2012 года и стало особым вкладом в программу помощи нуждающимся псковичам.

Фонд продовольствия «Русь» - это всероссийская благотворительная организация, которая практикует промышленный фудшеринг, спасая нераспроданные остатки продуктов и товаров первой необходимости от уничтожения и направляя их социально незащищенным категориям населения по всей стране в качестве помощи. С 2012 года Фонд продовольствия «Русь» получает товарные пожертвования от российский производителей, кафе, ресторанов и магазинов.

Только за три последних года для псковичей Фонд продовольствия «Русь» передал 108,1 тонны продуктов питания, оценочной стоимостью 18,3 млн рублей, которые были распределены для 109 тысяч получателей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В связи с продолжающимся режимом самоизоляции для пожилых людей и в целях оказания им помощи Псковское региональное отделение РКК приглашает неравнодушных псковичей и всех, кто готов чем-то помочь, поддержать благотворительную деятельность регионального отделения Красного Креста. Помочь можно личным участием, став добровольцем РКК, передать помощь в виде продуктов питания либо пожертвовать денежные средства на расчетный счет регионального отделения.

«Поддержка пожилых людей - очень важное и благородное дело, которое под силу любому из нас. Предоставляя помощь тем, кто крайне в ней нуждается, даря заботу и внимание, волонтеры и партнерские организации продлевают жизнь нашим подопечным», - отметили в общественной организации.