Общество

«Специализированная служба» Пскова была готова и к более сильному ливню — Сергей Федоров

Устранение последствий вчерашнего ливня силами МКУ Пскова «Специализированная служба» прошло в штатном режиме. «Больших проблем, связанных со вчерашним ливнем, я не вижу. Мы были готовы и к более сильному ливню», - сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей директор предприятия Сергей Федоров.

По его словам, после ливня сотрудникам «Специализированной службы» пришлось «достаточно много всего чистить и откачивать». Около детского сада №25 ликвидировано засорение и выполнена прочистка люков, чтобы вода быстрее ушла с асфальтового покрытия.

У первого подъезда дома №65 по Рижскому проспекту ликвидирована лужа, образовавшаяся из-за засора дождеприемных колодцев.

Завокзальный район, который обычно подтапливается после дождей, на этот раз пострадал не сильно. «Больше проблем было на Псковкирпиче, где ливневка вообще отсутствует. Пришлось работать в режиме откачки», - заключил Сергей Федоров.