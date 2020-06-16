Общество

Первые партии земляники из Белоруссии поступили на территорию Псковской области

Ввоз первых в этом году партий земляники из Белоруссии проконтролировали специалисты 16 июня на российско-белорусском участке государственной границы, расположенном в деревне Долосцы Себежского района Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Вся продукция, успешно прошедшая карантинный фитосанитарный контроль, была допущена к ввозу на территорию Российской Федерации.

2 тонны свежей земляники направились в Воронежскую область, а 1,7 тонны садовой земляники – в Санкт-Петербург.