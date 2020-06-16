Общество

Олег Брячак: За парк «Россия - моя история» мы можем только благодарить

За проект исторического парка «Россия - моя история» и развитие территории бывшего стадиона «Электрон» псковичи могут только благодарить областные власти и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«Я вообще не очень понимаю, почему в этом вопросе может возникнуть какая-то дискуссия. Когда для города делается такой уникальный и очень полезный проект - это однозначно хорошо», - заявил Олег Брячак.

Депутат рассказал, что ранее и сам предлагал проект благоустройства этой территории, но тогда не удалось найти необходимых средств. «Я предлагал на большей части территории оставить спортивное назначение, но таких денег никто не мог найти. Меньшую часть думали застроить жилыми домами, чтобы инвестор вложил деньги в инфраструктуру. То, что наш губернатор и митрополит Тихон смогли в такое непростое время найти средства, - это отлично. Там площадь - порядка 14 гектаров, для псковичей это будет огромный подарок», - рассказал Олег Брячак.

По мнению спикера, спорить на эту тему просто некорректно. «Нужно благодарить власти. Это здорово, прекрасно, молодцы наши руководители региона. Это последний шанс для этой территории. Посмотрите, например, нам обещали отремонтировать «Машиностроитель» 20 лет, и никто не смог привлечь деньги. А сегодня получается, губернатор использует свои связи и таланты. Если бы не этот проект, то стоял бы там пустырь, где пили бы и выгуливали собак», - подчеркнул Олег Брячак.

«Чем больше в городе будет точек притяжения, тем больше в город будет ехать туристов. У нас нет моря и гор - мы должны привлекать разным. Такой проект, конечно, повлияет на турпоток», - заключил региональный лидер справедливороссов.