Общество

Прокуратура «сорвала» свадьбу, запланированную на куньинской базе отдыха

Прокуратура Куньинского района провела проверку законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях противодействия распространению коронавируса. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее губернатор Псковской области подписал указ, которым до 19 июня на территории региона введены ограничительные мероприятия. В частности, запрещено проведение публичных, спортивных, зрелищных, развлекательных, культурных, просветительских и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей.

Однако, по имеющейся информации, на территории базы отдыха «Лесное озеро» ООО «Трэвелер» 6 июня планировалось проведение свадьбы с массовым очным присутствием граждан.

«Принимая указанное во внимание, имеются основания полагать, что в случае проведения массового мероприятия с очным присутствием граждан на территории базы отдыха «Лесное озеро» в действиях генерального директора ООО «Трэвелер» могут усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - сказали в прокуратуре.

Для недопущения нарушения гарантированных прав и законных интересов граждан на благоприятные и безопасные условия их жизни прокуратура Куньинского района внесла предостережение в адрес генерального директора ООО.

На момент проверки проживающих постояльцев на территории базы отдыха «Лесное озеро» не обнаружено. Осуществление деятельности базы отдыха «Лесное озеро» взято на контроль.