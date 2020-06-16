Общество

Олег Брячак: Я сторонник смягчения охранных зон

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак выступил за изменение охранных зон псковских памятников. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 17 июня.

«Нужно сказать, что наш комитет по охране памятников культурного наследия немножко перебарщивает. Если ты куда-то там встанешь на мосту Александра Невского, то ты увидишь собор, а через 5 шагов уже не увидишь. Много не совсем конструктивных вещей идет от чиновников», - рассказал Олег Брячак.

Он отметил, что из-за охранных зон в центре города стоит большое количество заброшенных домов. «Например, дом по улице Труда, 4 достаточно большой, там и территория соток 10, находится практически в центре города. Этот дом продается за 900 или 800 тысяч рублей, но уже несколько лет его никто не покупает. Есть обременение от комитета. Хотя какое там культурное наследие? Уже давно все сгорело и развалилось», - на примере объяснил свою позицию спикер.

По его словам, к вопросу преображения города нужно подходить комплексно. «Город преображается. Там строится парк, новая дорога, а это здание так и будет там стоять, так как оно якобы объект культурного наследия. Нужно собрать комиссию, пусть уважаемые люди проголосуют и уберут это здание из списка, тогда придет инвестор построит что-то красивое. Только так мы приведем город в порядок», - сказал Олег Брячак.

«Сейчас там сделают ремонт, и эти руины будут очень бросаться в глаза. Есть примеры, когда в городах берут и сносят эти здания. Я сторонник смягчения охранных зон. В любом современном европейском городе современные красивые здания из стекла и бетона соседствуют с историческими», - заметил он.