Общество

До конца июня в Псковской области могут быть частично сняты ограничения для ряда пострадавших от COVID-19 отраслей

В настоящий момент пока нельзя снять ограничения по работе торговых центров, а также предприятий работающих в сферах непродовольственной розничной торговли, общепита, туризма, гостиничного сервиса. Однако рассматривается вопрос, чтобы частично все же снять эти ограничения через неделю, а еще часть – в конце текущего месяца.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики Псковской области сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В настоящий момент снять все ограничения нельзя, но мы делаем все необходимое, чтобы в ближайшее время разрешить работу, пусть и с некоторыми ограничениями. Важно проработать механизм - как это сделать, чтобы мы не потеряли ни дня. Искренне надеюсь, что за две недели не произойдет ничего экстраординарного», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников призвал бизнес ознакомиться с рекомендациями Роспотребнадзора. «Следование им - важнейшее условие дальнейшего развития экономики», - подчеркнул он.

Кроме того, в начале выступления глава региона поздравил причастных с прошедшим днем легкой промышленности. Он отметил, что это «важный сектор экономики Псковской области, где тысячи людей создают важный продукт». Губернатор сообщил, что трудовые коллективы двух крупнейших предприятий отрасли региона - «Славянка» и «Псков-Полимер» получили почетные грамоты от губернатора области. Михаил Ведерников пожелал им дальнейших успехов в развитии своих предприятий и экономики региона.