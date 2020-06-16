Общество

Олег Брячак: Через полгода город будет выглядеть совершенно по-другому

Через полгода Псков будет выглядеть совершенно по-другому. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«Вы только посмотрите, сколько всего делается в городе? Никогда такого не было. Да, сейчас водители испытывают определенные неудобства, но мы все прекрасно понимаем, что через полгода город будет выглядеть совершенно по-другому», - заявил Олег Брячак.

Спикер подчеркнул, что доволен тем, что в городе проводится не ямочный ремонт, а качественный и полноценный. «Нужно поблагодарить Михаила Ведерникова за классную работу. Мне бы хотелось отметить и командную составляющую. Например, очень хороший тандем сложился у главы администрации города Александра Братчикова и Михаила Ведерникова», - считает он.

«Да, проблем у нас в городе еще много, но и делается действительно много. Думаю, что все жители сами это видят», - заключил Олег Брячак.