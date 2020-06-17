Общество

Олег Брячак о поправках в Конституцию: Неправильно жить по документу, который устарел

На голосовании по поправкам в Конституцию Рф будут соблюдены все меры предосторожности и по противодействию распространению коронавируса. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак

«О безопасности должны думать компетентные люди, насколько мне известно, они об этом думают. Голосование будет максимально безопасным», - заявил Олег Брячак.

Он отметил, что поправки в Конституцию - это нужная, важная и своевременная мера. «Конституция — наш основной и самый важный документ. Та, которая была принята в 90-ые годы, устарела. Тогда было другое время, другая страна, мировая ситуация. Неправильно жить по документу, который устарел», - заявил спикер.

Олег Брячак предложил всем политикам вместо того, чтобы критиковать поправки, сделать что-то хорошее для людей. «Вот, например, поправка про индексацию пенсии разработана «Справедливой Россией». Если это закрепят в Конституции, не нужно будет бегать ни за каким министром, чтоб он проиндексировал пенсии. Это будет обязательно и будет проходить ежегодно», - рассказал региональный лидер справедливороссов.

«Я пойду и поддержу наши поправки, там есть и другие здравые мысли», - заключил Олег Брячак.