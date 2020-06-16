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Общество

Общественные инициативы членов Молодежного парламента поддержал Фонд президентских грантов

17.06.2020 13:46|ПсковКомментариев: 0

Два проекта, в разработке которых принимали участие члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, вошли в число победителей второго конкурса Фонда президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Грант в размере 498 114 рублей получил «Проект развития воркаут -движения, как основы подготовки к ГТО». Идея его реализации принадлежит региональной спортивной общественная организация воркаута Псковской области, которую возглавляет член Молодёжного парламента Виталий Дидыч. Проект рассчитан на школьников и студентов.

«Основной задачей и главной идеей команды «Street Workout Pskov» является информационная работа среди молодёжи по пропаганде здорового образа жизни и спорта, а комплекс ГТО – это как раз правильный государственный институт такой пропаганды. К участию в проекте мы планируем привлечь не менее 500 человек. Подготовка к прохождению испытаний будет проводиться по всем нормативам комплекса ГТО, перед началом курса подготовки квалифицированные специалисты проведут выездные мастер-классы в школах, средних и высших учебных заведениях», - рассказал лидер областного воркаут-движения Виталий Дидыч.

В числе общественных инициатив, отмеченных Фондом президентских грантов, – проект «Мини-театр в молодёжном клубе Каморка в посёлке Белорусский Пыталовского района».

Именно этот проект корреспондент пыталовской районной газеты «Наша жизнь» Мария Осипова презентовала на конкурсном отборе в члены Молодёжного парламента в декабре прошлого года.

«Конечно, проект клуба «Каморка» – не авторская, а командная работа. Он создавался молодёжной организацией «Центр искусства, физкультуры и развития». Моя роль, в основном, заключалась в информационном сопровождении проекта, так как эта сфера связана с моей профессиональной деятельностью», - поделилась член Молодёжного парламента Мария Осипова.

Цель проекта, получившего федеральный грант в размере 486 263 рублей, – создать в сельском населённом пункте универсальное пространство для развития творческих способностей детей и подростков.  

«Мы очень гордимся ребятами. Это их заслуженная победа, – поделилась радостью за коллег председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова. – Чтобы поддержать наших ребят, мы подготовили рекомендательные письма от Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, которые были отправлены в Фонд президентских грантов вместе с конкурсной заявкой. Мы готовы помогать членам Молодёжного парламента в реализации этих проектов».

В общей сложности победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 19 проектов Псковской области. Суммарная грантовая поддержка этих проектов составит 32 млн 747 тысяч 275 рублей.

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
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