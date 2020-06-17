Общество

Олег Брячак: Мне больно смотреть, как живут наши граждане

«Мне очень больно смотреть на то, как живут многие наши граждане. Я вижу как непросто приходится и индивидуальным предпринимателям, и бизнесменам, и пожилым людям», - заявил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По мнению спикера, решению многих проблем в стране может способствовать принятие поправок в Конституцию. «Сейчас заслуженные люди получают пенсию 13 тысяч рублей, из которых они отдают 3 тысячи рублей за лекарства и 4-5 тысяч рублей за коммунальные услуги. Какие продукты они будут покупать?» - заявил Олег Брячак.

Он отметил, что социальный блок поправок в Конституцию является крайне важным для обычных людей. «Меня эта ситуация не устраивает. Я считаю, что государство обязано поддерживать граждан своей страны. С принятием поправок эти обязательства будут закреплены в главном законе страны», - заявил спикер.