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Олег Брячак об обновлении ДМШ №1: Стулья дорогие, но средства нужно было освоить

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак считает, что некоторым либерально настроенным людям и политикам везде мерещится подвох. Аналогичная ситуация случилась и при ремонте детской музыкальной школы №1 в Пскове, заявил он сегодня, 17 июня, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Есть люди, которых никогда ничего не устраивает, вот теперь школа музыкальная их не устроила. Да, стулья дорогие - согласен, но ведь деньги федеральные пришли, их нужно осваивать», - заявил Олег Брячак.

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Он напомнил, что часть выделенных средств нужно было потратить на здание, а часть на оснащение. «Если денег достаточно для покупки дорогих стульев, то почему нет-то? Они же их себе не на дачи поставили, не в кабинеты. Сидели бы дети и радовались, гости бы приезжали и смотрели, какая у нас школа шикарная. Вы же работаете против детишек, которые будут сидеть на этих стульях», - обратился к активистам депутат.