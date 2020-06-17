Девять человек в Себежском районе продолжают бороться с коронавирусом. Об этом сообщает рабочая группа по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета.
Отмечается, что у большей части пациентов болезнь протекает в легкой и средней формах.
Кроме того, три человека уже выздоровели и направлены к месту проживания.
Контактировавшие с заболевшими лица находятся под медицинским наблюдением, признаков поражения вирусными инфекциями у них не обнаружено.
В медицинские учреждения обратилось семь человек с признаками вирусного заболевания, но, после проведенных исследований, COVID-19 у них не выявлен.
Всего на сегодняшний день подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом на территории Себежского района.
Двое заболевших скончались в медицинских учреждениях.