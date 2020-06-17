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Общество

В Избирательной комиссии Псковской области нет конфликтных ситуаций — Игорь Сопов

17.06.2020 14:22|ПсковКомментариев: 0

В Избирательной комиссии Псковской области нет конфликтных ситуаций. «Как в избиркоме, так и в его аппарате, складываются конструктивные отношения», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Напомним, он был избран на пост руководителя облизбиркома 24 декабря прошлого года, почти полгода назад. «Срок, вроде, небольшой, но этого времени оказалось достаточно для того, чтобы разобраться в ситуации, понять, какие были проблемные моменты в работе и постараться их решить», - отметил гость студии.

«На сегодняшний день я не вижу никаких конфликтных ситуаций ни в аппарате избиркома, ни с членами избиркома, представляющими разные партии. Мы обсуждаем совместно все принимаемые решения, все острые углы всегда сглаживаются, и это позволяет нам работать слаженно», - пояснил Игорь Сопов.

Аппарат Избирательной комиссии Псковской области, по его мнению, на сегодняшний день представляет собой «серьезный, работоспособный костяк профессионалов, которые честно и несмотря ни на что выполняют поставленные задачи». «В любое время дня и ночи я могу опереться на любого сотрудника», - подчеркнул гость студии. Совместными усилиями удалось сохранить работоспособность избиркома в период действия ограничений по коронавирусу. Все заседания были переведены в режим видеоконференцсвязи. Посредством соцсетей и публикаций в СМИ продолжалось информирование граждан о предстоящем общероссийском голосовании по Конституции, уточнил он.

«Вскоре после моего избрания на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области мы обсудили вопрос о повышении уровня информирования граждан о нашей работе. Нам удалось этого добиться и не выпасть из информационного фонда даже в период коронавируса. На сегодняшний день у каждого ТИКа есть своя группа "ВКонтакте" и "Инстаграме". По числу просмотров мы охватываем около 200 — 250 тысяч. Этого достаточно для того, чтобы информировать наших граждан о том, что происходит», - отметил Игорь Сопов.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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