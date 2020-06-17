Общество

Елена Бибикова назвала своевременной инициативой внесение в Госдуму законопроекта об удаленной работе

Внесение законопроекта о регулировании удаленной работы, разработанного группой депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, является очень своевременной инициативой. Такое мнение высказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

По ее словам, объективные обстоятельства, вызванные распространением коронавирусной инфекции, повлекшие за собой широкое использование режима работы вне стационарных рабочих мест, привели к выявлению проблем и противоречий в трудовом законодательстве. Изменения коснулись и трудовых отношений, и форм занятости, и норм рабочего времени.

«Действующее трудовое право недостаточно гибко и сильно ограничивает применение информационно-коммуникативных технологий в трудовых отношениях», - отметила Елена Бибикова.

Сенатор напомнила, что и до пандемии в стране практиковалась временная дистанционная занятость, основанная чаще всего на устных договоренностях руководителя и его подчиненного. «Такая практика, не отрегулированная нормами Трудового кодекса, часто приводила к незаконным увольнениям и судебным разбирательствам, - подчеркнула сенатор. - Внесение данных изменений будет способствовать конструктивному развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в современном мире и законодательно закрепит их новые права и обязанности».