Общество

Псковичка пожаловалась на очень долгую обработку тестов на COVID-19

На долгую обработку тестов на COVID-19 пожаловалась псковичка. После того, как члены ее семьи заболели пневмонией, им сделали по несколько тестов на коронавирус, однако какие-то результаты потерялись, другие до сих пор не пришли. Об этом Елена Федоринчик рассказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы всей семьей заболели. У меня и у ребенка после этого брали анализы уже 4 раза. Первый тест оказался положительным, а результаты остальных просто потерялись. У мужа тоже брали 4 анализа, ему пришли три, третий уже отрицательный, а результат четвертого он ждет уже вторую неделю», - рассказала Елена Федоринчик.

Супруг девушки лечится в больнице в Черехе. По ее словам, с момента последнего анализа ему прекратили лечение, так как курс окончен. «Из-за того, что нет результатов анализа муж просто лежит в больнице. Моя свекровь лечится в псковском ковид-центре, она ждет свой анализ уже неделю. За это время меня уже вылечили и выписали», - рассказала собеседница.

«Я не знаю, что делать. Когда этот абсурд кончится? Из-за этой путаницы все по больницам. Я звонила в Роспотребнадзор, там говорят, что результаты у них готовы за три дня и это больницы не приезжают их забирать», - заключила псковичка.