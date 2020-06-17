Общество

Онлайн-конференция по проблемным вопросам в сфере ТКО стартует на ПЛН

Онлайн-конференция «Основные вопросы, возникающие в ходе реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области» стартует на сайте Псковской Ленты Новостей.

Все вопросы, которые касаются хода реализации «мусорной» реформы, работы регионального оператора ООО «Экопром», иных участников реформы, в том числе подрядных организаций, деятельности органов государственной власти и контролирующих органов в регионе читатели интернет-портала могут задавать специалистам в течение 17-19 июня.

Сотрудники органов исполнительной власти администрации Псковской области, представители регионального оператора ООО «Экопром» предоставят псковичам всю необходимую информацию. Ответы будут размещены на сайте ПЛН.

Вопросы можно оставлять в форуме под данным сообщением, а также направлять на электронную почту: redaktor@pln-pskov.ru с пометкой «Вопросы ТКО».