Общество

Волнения по поводу честности общероссийского голосования напрасны - Игорь Сопов

Волнения по поводу честности процедуры общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ напрасны. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Во-первых, по его словам, за всем процессом не только в основной день голосования, 1 июля, но и в период досрочного голосования, с 25 по 30 июня, будут следить общественные наблюдатели. «К настоящему времени корпус общественных наблюдателей составляет порядка 3 тысяч человек. То есть на каждую участковую избирательную комиссию приходится, как минимум, по 4-5 человек, которые смогут подменять друг друга», - рассказал гость студии.

Кроме того, урны для голосования в участковых комиссиях будут прозрачными, а на 85 участках, организованных в Пскове, вместо урн будут установлены КОИБы. Урны для выездного голосования могут быть трех видов — белые, прозрачные и полупрозрачные, но они хорошо просматриваются. До выезда члены УИК в присутствии наблюдателей пломбируют урны и фиксируют, что она «едет» на выезд пустой.

Новым элементом, который смогут использовать на голосовании по Конституции избирательные комиссии, станут сейф-пакеты. Они предназначены для хранения использованных в течение каждого дня бюллетеней. Этот пункт действителен ко всем категориям участков, включая те, что расположены в помещении: хранить бюллетени в урнах до окончательного подсчета голосов станет уже необязательно.

«С учетом того, что у нас предусмотрено досрочное голосование, которое будет проходить с 25 по 30 июня, каждый выезд участковой комиссии фиксируется отдельно. Бюллетени будут складироваться в отдельный сейф-пакт. Он пломбируется, на нем ставятся подписи членов участковой комиссии, которые выезжали на дом к участнику голосования, а также подписи двух наблюдателей. После этого сейф-пакет отправляется в сейф. Так что, за сохранность документов мы не волнуемся», - сказал Игорь Сопов.