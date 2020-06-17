Общество

Фильм о преступлениях нацистов на Псковщине покажут по федеральному телевидению

В канун Дня памяти и скорби на телеканале «Россия 24» состоится показ документального исторического фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти». Фильм повествует о военных преступлениях нацистов в период трехлетней оккупации Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В центре сюжета - суд над группой бывших германских военнослужащих, обвинявшихся в совершении военных преступлений на территории Ленинградской области, так называемый «ленинградский процесс». Судебный процесс над нацистами, известный как «ленинградский», проходил с 28 декабря 1945 по 4 января 1946 года и завершился публичной казнью преступников – первой и последней в Ленинграде за весь ХХ век. На самом деле, «ленинградский процесс» правильнее назвать «псковским», потому что именно в Пскове находился центр принятия преступных решений и центр уничтожения советских военнопленных.

1110 дней фашисты строили здесь свой «новый порядок», жертвами которого стали около 350 тысяч советских военнопленных и почти полмиллиона мирных граждан, большая часть которых была угнана в рабство в Германию. Численность довоенного города была порядка 60 000 человек. После освобождения Пскова население города составляло всего 173 человека.

Ветераны и дети войны, историки и музейные работники рассказывают о проявлениях бесчеловечной жестокости гитлеровцев, жертвами которых стали мирные жители оккупированных территорий. Личные истории и исторические факты перемежаются архивной хроникой тех лет. В фильме представлены эксклюзивные интервью с историками, получившими доступ к секретным документам, и уникальные свидетельства очевидцев событий, доживших до наших дней.

Смотрите фильм «Без срока давности. Эшелоны смерти» 21 июня в 13:15 на телеканала «Россия 24».