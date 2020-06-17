Общество

Владимир Яников поддержал инициативу о выплатах учителям за работу на ЕГЭ

Инициативы о поддержке учителей очень актуальны и своевременны, сказал региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, комментируя предложение «Единой России» ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«В Псковской области помощь учителям – это выплаты из областного бюджета по 3 тысячи рублей тем, кто занимался дистанционным обучением. Эта сумма, конечно, не столь велика, поскольку нагрузка значительно увеличилась. Преподаватели на 100% выкладываются, стараются, времени этому уделяют много. Потому такое решение было принято губернатором еще в апреле, просьбу озвучивали и профсоюзы», - сказал Владимир Яников.

Вопрос защиты прав учителей и школьников во время пандемии обсуждался на селекторном совещании «Единой России» при участии Рособрнадзора и Минпросвещения. Депутат Госдумы, координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова отметила, что в «Единой России» предлагают установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ сверх уже предусмотренной оплаты.

«В связи с пандемией и резким переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов существенно возросла. Кроме того, многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им отпускные дни. В этой связи партия рекомендует всем субъектам России предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных», - заявила она.