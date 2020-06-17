Общество

За выходные в Псковскую область ввезли 2,5 тысячи тонн животной и растительной продукции

В минувшие выходные на российско-белорусском и российско-латвийском участках Государственной границы Российской Федерации, расположенных в Псковской области, на территорию страны было ввезено 182 партии животноводческой и 72 партии растительной продукции. Общий вес ввозимых товаров составил 2,5 тысячи тонн, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В адрес предприятий, индивидуальных предпринимателей Российской Федерации и других стран ЕАЭС следовала мороженая рыба и морепродукты, мясосырье и мясные полуфабрикаты, корма и кормовые добавки, рыбные и мясные консервы, готовая молочная и мясная продукция, а также овощи и фрукты в ассортименте, какао-бобы, пшеничная мука, ячменный солод, рапсовый шрот и продовольственная рожь.

Нарушений при перемещении подконтрольных товаров не выявлено. После прохождения необходимых процедур продукция направлена в адреса получателей.