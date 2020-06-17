Общество

Дырой в трудовом законодательстве назвал ненормированный рабочий день депутат Госдумы

Дырой в трудовом законодательстве назвал ненормированный рабочий день один из авторов поправок в Трудовой кодекс РФ, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы считаем, что на сегодняшний день ненормированный рабочий день - дыра в трудовом законодательстве, которая существует», - цитирует парламентария ТАСС.

Изначально предполагалось, что ненормированный рабочий день коснется только некоторых категорий работников - журналистов, государственных и муниципальных служащих, руководителей предприятий. «Однако это начинает расползаться по всем трудовым отношениям: надо или не надо - применяется ненормированный рабочий день», - указал Андрей Исаев.

Он напомнил, что Трудовым кодексом предусмотрены дополнительные соцгарантии за ненормированный рабочий день в виде минимум трех дополнительных дней к отпуску.

«К теме ненормированного рабочего дня мы обязательно вернемся, потому что, с нашей точки зрения, здесь два пути: либо четко оговорить категории, у которых может устанавливаться ненормированный рабочий день, либо прописать такой уровень социальных гарантий за ненормированный рабочий день, чтобы работодатель 10 раз подумал, надо ли оно ему - скажем, не менее 10 дней к отпуску», - сказал Андрей Исаев.

Он также выразил надежду, что разработанные «Единой Россией» поправки в Трудовой кодекс позволят защитить личное время работника.

«Мы понимаем, что у работодателя могут возникнуть какие-то объективные причины, которые будут побуждать его выйти на взаимодействие с работником за пределами графика или личного времени», - сказал депутат, отметив, что эти причины оговорены.

Это чрезвычайные ситуации, обстоятельства, острая производственная необходимость. Так, привел пример депутат, если к руководителю предприятия пришли ревизоры, а у главного бухгалтера личное время, он может выйти на работу, но это взаимодействие за пределами графика рабочего времени должно проводиться с его согласия и должно оплачиваться как сверхурочная работа, согласно ТК.

«Первые два часа - в полуторном размере, последующее время - в двойном размере. Для работодателя это будет дополнительным сдерживающим фактором, чтобы острая производственная необходимость не превращалась в хроническую», - заключил парламентарий.

Напомним, в Госдуму внесен проект закона о поправках в Трудовой кодекс РФ, который может вступить в силу уже с 1 января 2021 года. Авторами законопроекта стали депутаты Государственной Думы Вячеслав Володин, Сергей Неверов, Андрей Исаев, Михаил Тарасенко и члены Совета Федерации Валентина Матвиенко, Андрей Турчак, Андрей Клишас, Инна Святенко.

По их словам, процедура рассмотрения не будет затягиваться. Первое чтение законопроект пройдет в весеннюю сессию, параллельно будет организовано общественное обсуждение. В осеннюю сессию состоится второе и третье чтение законопроекта.