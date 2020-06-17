Псковичи смогут стать свидетелями астрономического «шоу двух серпов»

Дневное покрытие Венеры Луной произойдет 19 июня над территорией России. При ясной погоде наблюдатели смогут стать свидетелями так называемого астрономического «шоу двух серпов» - большого Лунного и маленького - Венеры, пишет газета «Известия».
В 11:42 по московскому времени стареющий серп Луны начнет «покрывать» Венеру, а через четыре с небольшим минуты она закроется полностью. Венеры не будет видно примерно 35 минут. Уже в 12:22 она начнет выходить из-за лунного диска.
Необычное астрономическое явление можно будет увидеть почти по всей территории России.
Покрытие будет видно практически на всей территории России (кроме юга ЕТР и юго-востока Дальнего Востока), в Украине (небольшая северо-западная часть), Белоруссии, Прибалтике и Казахстане (небольшая северная часть).