Общество

Российские власти вернулись к идее повышения налога на богатых

Введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян обсуждает правительство России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме.

Forbes отмечает, что в качестве одного из вариантов рассматривается повышение ставки НДФЛ с 13 до 15% для состоятельных граждан. В качестве порога годового дохода, который будет облагаться более высоким налогом, может быть доход в 2-3 млн руб., уточнил источник в Госдуме.

Еще один собеседник издания сообщил, что обсуждается вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

По данным Forbes, вопрос о том, чтобы ввести разные подходы к налогообложению граждан с разными доходами, обсуждался еще зимой, в преддверии послания президента, которое состоялось в январе. «Там более десяти разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить», - заявил изданию эксперт, участвовавший в обсуждениях.

Власти не впервые обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для состоятельных россиян. В частности, социальный блок правительства рассматривал эту идею в январе 2018 года. Однако тогда речь шла о гражданах, которые зарабатывают от 7 млн до 10 млн рублей в год, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

О том, что правительство прорабатывает вопрос введения прогрессивной шкалы для НДФЛ, в 2016 году говорила и Ольга Голодец, которая тогда занимала должность вице-премьера.

Минфин изменения в НДФЛ, который и так «нормально работает», не поддержал. Действующая в России плоская шкала с единой для всех ставкой 13% вполне конкурентоспособна, пояснял глава ведомства Антон Силуанов. В феврале 2020 года в интервью РБК он заявил, что министерство может вернуться к вопросу о введении прогрессивной ставки для НДФЛ в 2024 году, до этого принципы налогообложения меняться не будут.

В октябре 2019 года Максим Орешкин, который тогда был министром экономического развития, заявил, что введению прогрессивной шкалы налогообложения в России мешает разница в доходах населения Москвы и других регионов.