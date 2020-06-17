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Общество

Москва усилит помощь Псковской области в борьбе с коронавирусом

17.06.2020 21:53|ПсковКомментариев: 1

Бригады медицинских специалистов, направленные в регионы России для помощи в борьбе с коронавирусом, осмотрели уже более 3 тысяч заразившихся и продолжают делиться опытом с коллегами, сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Сотрудники столичных стационаров работают и в Псковской области.

«По сообщению врачей, за время пребывания в регионах им удалось осмотреть порядка 3 тысяч пациентов более чем в 40 местных больницах. Помощь коллегам из регионов в общей сложности оказывали около 100 московских медиков», - цитирует сообщение оперштаба ТАСС.

Как отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на первоначальном этапе развития эпидемии в Москве огромную помощь оказали врачи из регионов, которые откликнулись на призыв помочь. С конца мая по поручению президента РФ и мэра Москвы в семи регионах в составе 13 бригад работают около 100 специалистов из московских клиник. Сейчас врачи на местах передают опыт, который они накопили в Москве, и реализуют наработки, позволившие успешно справиться с пиком эпидемии.

В составе каждой мультидисциплинарной бригады - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры. Во главе каждой команды - врач-хирург, с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение вируса.

«За первые недели работы нашим врачам совместно со специалистами в регионах уже удалось сделать многое, рекомендации наших специалистов внедрены в клиническую практику и уже дают хорошие результаты, врачи с готовностью перенимают московский опыт. В ближайшее время в регионах начнется поэтапное снятие ограничений, связанных с эпидемией. Тем не менее наши специалисты продолжают оказывать поддержку местным врачам в перепрофилировании стационаров, а также в организации работы амбулаторного звена по ведению пациентов с COVID-19», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

На местах московские специалисты оказывают консультативно-диагностическую поддержку врачам, также осматривают пациентов с коронавирусом, уделяя большое внимание больным в тяжелом и среднетяжелом состоянии.

Совместно с коллегами из регионов ряд больниц был перепрофилирован в коронавирусные центры, разработаны новые алгоритмы организации потоков и маршрутизации пациентов. Большое внимание уделяется эпидемиологической безопасности лечебного процесса. Акцент сделан на московском опыте распределения потоков пациентов, разграничении «красных» и «зеленых» зон в стационарах и организации работы санитарных пропускников. Проводится большая работа по выстраиванию системы маршрутизации пациентов и взаимодействию служб медицинской помощи.

Московские медики также помогают коллегам внедрять алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене, организовывают работу КТ-центров, проводят лекции, семинары и встречи с медицинскими работниками в коллективах клиник для совершенствования навыков врачей.

В регионы также был доставлен медицинский груз, в составе которого 18,5 млн медицинских масок, 750 тыс. респираторов, 700 тыс. защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора, 40 тыс. пар многоразовых очков, 325 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование. Кроме того, в регионы был направлен запас медикаментов в количестве более 280 тыс. упаковок. Такая помощь продолжится и в дальнейшем.

«Москва также усилит помощь регионам - мы предлагаем коллегам из Псковской и Владимирской областей сделать забор крови, доставить биоматериал для ИФА-тестирования в Москву, а мы за свой счет проведем исследование - у нас есть свободные мощности. Кроме того, мы дополнительно направим в Псков медикаменты для лечения коронавируса», - отметила Анастасия Ракова.

 

Теги: #медицина #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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