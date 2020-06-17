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Неотложный вирус

18.06.2020 12:33|ПсковКомментариев: 0

Сколько времени надо, чтобы доехать от улицы Народной до Рижского проспекта? Несколько минут - и то если не ехать, а красться. За это время даже пешком такой путь осилить можно - это расстояние от Псковской станции скорой медицинской помощи до дома моей знакомой. Но бригаде неотложки на него понадобилось полтора часа.

Ждать будете?

Уже не первую неделю в Пскове держится теплая, даже жаркая погода - а значит, у многих людей пожилого возраста возникают проблемы с давлением. Вот и у мамы Ани в один такой «прекрасный» летний день, что называется, скакнуло. Да так, что пришлось вызывать скорую.

«Выслушав нас, диспетчер извинилась и сказала, что бригада сможет приехать ориентировочно только через полтора часа, - рассказывает знакомая. - Мы, конечно, согласились ждать. Но прежде чем отключиться, диспетчер посоветовала, что можно самим предпринять в первую очередь».

Действительно, скорая приехала где-то через полтора часа. Медики в масках и перчатках - во всей необходимой по нынешним временам экипировке - не только оказали всю необходимую помощь, но даже подождали, пока начнет действовать лекарство и давление понизится до нормы.

«Медики очень человечные, - объясняет Аня. - К ним претензий нет никаких. И диспетчер была очень любезной по телефону - она просто объяснила, что у них много вызовов, предупредила. Скорее, вопрос в организации работы врачей. Может быть, в нехватке рук».

Этот случай - не единичный. Убедиться в этом можно, просмотрев псковские соцсети и сайт губернатор60.рф. Вот, например, запись на последнем, датированная 3 июня. «Уважаемый Михаил Юрьевич, в станции скорой помощи города Печоры не хватает сотрудников, работает одна бригада скорой. Моей матери, Таро С.А., стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь. Первый раз она приехала быстро, где-то через минут 40, на следующий день пришлось вызывать ещё раз: позвонив около 10 часов утра, скорая приехала около 16 часов дня». На вопрос автора жалобы о причинах столь долгого ожидания, медики ответили, что работать некому.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, комментируя это обращение, напомнила, что вызовы скорой помощи делятся на экстренные и неотложные (угрожающие жизни и здоровью соответственно). Неотложные обслуживаются в порядке очередности поступления и «исходя из приоритетности обслуживания пациентов с различными заболеваниями». Объяснений же, почему пожилой женщине пришлось ждать врачей шесть часов, у чиновников не нашлось.

Бурные обсуждения тема «нескорой» помощи вызывает и в группе «Жесть по-псковски». 22 марта коротенькое сообщение из трех предложений: «У мамы (81 год) очень низкое давление 70/40, плюс рожистое воспаление. Ждем скорую с 16-00. Наверное, наши медики таким образом хотят избавиться от стариков» - 373 комментария. Реакция самая разная - от негативной «не наговаривайте на врачей» до похожих историй: «Вызывала скорую своей бабушке 87 лет, естественно, уточнили возраст. А когда приехали через 7-8 часов, то медик лично мне сказал: что сначала дети, потом молодежь и средний возраст, только потом пожилые люди».

Кто-то видит корень проблемы в недофинансировании неотложки, кто-то сетует на псковичей, паникующих из-за коронавируса и обрывающих телефоны скорой... А подписчица группы Мария Богданова объясняет: «Сегодняшняя смена 7 бригад. Скорая сейчас переживает не лучшее время, кадровый дефицит, с зарплаты урезано все, что можно (за февраль я, фельдшер высшей категории, за 0.75 ставки - 100 ч, получила 15600 р.), массовая паника с вирусом. Плюс мы тоже люди - болеем». И чуть ниже: «Час моей работы стоит 156 р.».

Есть, конечно, и множество других, прямо противоположных историй. К мужу моей соседки скорая ехала 10 минут - не больше. А вот отзывы со страницы Станции скорой помощи в Интернет за 11 июня: «Большое спасибо хотим сказать внимательному доктору Сергею Трофимову. Терпеливо и обстоятельно выслушал, осмотрел, оказал помощь и дал рекомендации моему папе. Он за время одного своего визита дал информации больше, чем участковый врач за несколько»; «Выражаю огромную благодарность 22 бригаде скорой помощи за молниеносное  реагирование на вызов по адресу ул. Георгиевская 6 /8 в это непростое время. Особую благодарность Лебедевой Татьяне за человеческое отношение, отзывчивость, понимание, профессионализм. Вы наши герои, низкий вам поклон за ваш нелегкий труд. Здоровья вам и вашим близким».

Все стандартно

Как же на самом деле обстоит дело в скорой помощи сегодня? Мы обратились с соответствующим запросом в областной комитет по здравоохранению.

По данным комитета, среднесуточная нагрузка на бригады скорой помощи в регионе увеличилась в разы.

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В марте она возросла до 265 (при норме порядка 165), в апреле в среднем фиксировалось 428 вызовов в сутки (обычно - 200), в мае - 436 (обычно - 189).

Характер жалоб жителей Пскова и области практически не изменился. Конечно, чаще стали поступать вопросы, связанные с коронавирусом. Люди интересуются, где пройти тесты, КТ. «Первые месяцы наблюдалась некоторая паника, сейчас стало все более или менее стандартно», - отмечают в комитете.

Что касается времени ожидания бригад на вызовы в экстренной форме, то в Пскове 95% доездов ожидают не более 20 минут (на ДТП - до 99%). А вот по области время ожидания дольше: за 20 минут  успевают доехать лишь 80% бригад. И дело здесь, по данным комитета, не в малоукомплектованности станции автомобилями - их на сегодня у скорой 124 штуки, причем многие - 2019 года выпуска. Проблема в большом радиусе обслуживания вызовов - до 100 километров.

Штат ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи», по информации ведомства, составляет порядка 900 человек, из них 90% - это персонал выездных бригад: врачи, фельдшеры, медсестры, водители.

«Массовых увольнений нет и не было, - подчеркивается в официальном ответе на наш запрос. - Более того: трудоустроено в учреждение даже несколько больше медработников, чем уволилось. Основная причина увольнения - пенсионный возраст».

При этом вакантные места в скорой помощи есть всегда, особенно в отдаленных районах области. В первую очередь требуются врачи и фельдшеры. С целью привлечения медицинских специалистов в регионе действует пакет мер поддержки: единовременные денежные выплаты при первом трудоустройстве врачам, фельдшерам, медицинским сестрам; действует программа «Земский доктор» («Земский фельдшер»), предоставляется служебное жилье.

Но, судя по данным, размещенным на страничке «Вакансии» Станции скорой помощи, эти меры не снижают потребности в кадрах. Только Пскову требуется 5 врачей, один врач-педиатр и врач-психиатр (з/п от 25344 рублей), 11 фельдшеров (з/п от 16952 руб.), 15 фельдшеров (медсестер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам (з/п от 15946 руб.). А еще на постоянную работу требуется врач-эпидемиолог с окладом от 15749 рублей.

Скриншот с сайта http://smppskov.ru/

Следующие вакансии - слесари, механики, водители... Возможно, на сайте вывешена устаревшая информация: на портале комитета по здравоохранению 8 мая была опубликована новость о вакансиях, где среди прочих упоминался фельдшер скорой медицинской помощи с заработной платой от 52 тыс. руб. и фельдшеры (медсестры) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи - заработная плата от 52 тыс. руб.   

Скриншот с портала http://zdrav.pskov.ru/

Что касается безопасности медработников скорой помощи, то нас заверили в том, что в настоящее время средства защиты в достаточном количестве имеются на каждом посту скорой медицинской помощи Псковской области. «Работа выездных бригад скорой медицинской помощи четко регламентирована методическими рекомендациями министерства здравоохранения РФ. Доставка нековидных больных осуществляется согласно приказам по маршрутизации комитета по здравоохранению Псковской области», - подчеркнули в комитете.

Самый загадочный ответ мы получили на вопрос, есть ли на данный момент медики скорой помощи, заболевшие COVID-19. Цитируем: «Единичные заболевшие, конечно, есть». Интересно, в Росстат такая же конкретика идет?

Фельдшеры требуются в скорую помощь, лаборанты требуются в Центр профилактики и борьбы со СПИД, врачи-специалисты и медсестры - в различные структурные подразделения медицинских организаций Псковской области... И, вероятно, проблему эту не решить риторическими призывами полностью укомплектовать штат. Псковскую медицину - скорую и нескорую - спасут две простых вещи: человеческая зарплата и человеческое отношение. За нечеловеческий труд.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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