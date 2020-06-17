Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, когда школьники вернутся за парты

На сегодня есть высокая доля уверенности в том, что учебный год в школах начнется в сентябре. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ведомство уже подготовило специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что учиться нужно, сказала Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, ситуация в настоящее время управляемая, поэтому высока уверенность в том, что в начале сентября школьники вернутся за парты и «будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».

Ранее Министерство просвещения сообщило, что планирует открыть школы, детские сады, колледжи и техникумы в очном формате 1 сентября, и система образования готовится к этому. «Была волна фейков о том, что дистанционная форма заменит обычную. Этого не будет», - цитирует министра просвещения Сергея Кравцова «Российская газета». Он отметил, что дистанционная форма может только дополнять традиционную.