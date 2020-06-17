Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о грядущих холодах

Дневная температура в центре Европейской России снизится на десять градусов по сравнению с показателями середины текущей недели, однако настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас происходит не часто встречающаяся ситуация, когда антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, он смещается не на восток, как обычно, а на запад. Сейчас его ось проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву, а в уже в субботу она сместиться на запад», - сказал синоптик.

По словам Вильфанда, такая ситуация приведет к тому, что в центр европейской части России начнет поступать холодный воздух. В результате дневная температура понизится до 18—20 градусов, а по ночам похолодает до +10, что является нормой для середины июля, пишут РИА Новости.

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«Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов. Там еле-еле будет приближаться к 20-градусной отметки, а ночные температуры 8—9 градусов», - добавил научный глава Гидрометцентра.