Общество

Названы возможные даты, когда Путин разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии дня голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на двух информированных источников.

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня», — уточнил собеседник.

По словам другого источника, «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня — дни, непосредственно предшествующие дате голосования», пишет «Росбалт».