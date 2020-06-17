Общество

Об опасных приложениях на смартфоне предупредили специалисты

IT-эксперты предупреждают, какой доступ можно разрешать приложениям на смартфоне, а какой нет. В случае безграмотных действий существует серьезный риск передать информацию мошенникам.

По словам IT-эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, в мире Big Data компании готовы купить любую информацию, которая позволит им заработать. «К примеру, многие банки с помощью своих приложений или данных, приобретенных у третьих лиц, выбирают места для новых банкоматов. Однако существуют и те компании, которые будут использовать информацию в мошеннических целях или постараются заработать на ее продаже», — пояснил он.

По его словам, если приложение выпущено неизвестными разработчиками, то следует внимательно следить за тем, чтобы их запросы не выходили за функциональность самих приложений. В частности, эксперт призвал обратить внимание на разрешения к доступу к SMS, поскольку, получив доступ к переписке пользователя, мошенники могут считать сообщения с одноразовыми кодами для входа в онлайн-банки и подтверждения переводов средств, пишет «Росбалт».

Эксперт также рассказал, что будет, если мошенники получат доступ к разным функциям. Так, получив разрешение на доступ к контактам, злоумышленники завладеют не только записной книжкой, но и соцсетями. Доступ к камере даст им возможность делать снимки в любой момент. Доступ к микрофону позволит записывать как телефонные разговоры, так и все, что происходит вокруг устройства. Если же мошенники получили доступ к памяти устройства, то они смогут просматривать все файлы, а также при желании шифровать их, требуя деньги за расшифровку.

При этом Николаев указал, что от необходимости проверки каждой программы избавит использование специализированных каталогов приложений от App Store и Google Play, где требования разработчиков чаще всего безобидны, однако бдительность терять не стоит.