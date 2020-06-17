Общество

Число зараженных коронавирусом в Пскове близится к 600 человек

Число зараженных коронавирусом в городе Пскове близится к 600 человек. Такие данные опубликовал региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Статистика по районам следующая:

Псков – 577

Великие Луки – 413

Бежаницкий район - 9

Великолукский район – 117

Гдовский район – 53

Дедовичский район – 32

Дновский район - 78

Красногородский район – 5

Куньинский район –17

Локнянский район - 6

Невельский район - 76

Новоржевский район – 14

Новосокольнический район - 49

Опочецкий район – 29

Островский район – 171

Палкинский район - 18

Печорский район – 29

Плюсский район – 74

Порховский район - 115

Псковский район – 144

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 5

Пыталовский район – 6

Себежский район – 14

Стругокрасненский район – 28

Усвятский район – 3

Всего в Псковской области коронавирусом заразились 2088 человек.