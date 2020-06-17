Число зараженных коронавирусом в Пскове близится к 600 человек

Число зараженных коронавирусом в городе Пскове близится к 600 человек. Такие данные опубликовал региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Статистика по районам следующая:
- Псков – 577
- Великие Луки – 413
- Бежаницкий район - 9
- Великолукский район – 117
- Гдовский район – 53
- Дедовичский район – 32
- Дновский район - 78
- Красногородский район – 5
- Куньинский район –17
- Локнянский район - 6
- Невельский район - 76
- Новоржевский район – 14
- Новосокольнический район - 49
- Опочецкий район – 29
- Островский район – 171
- Палкинский район - 18
- Печорский район – 29
- Плюсский район – 74
- Порховский район - 115
- Псковский район – 144
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 5
- Пыталовский район – 6
- Себежский район – 14
- Стругокрасненский район – 28
- Усвятский район – 3
Всего в Псковской области коронавирусом заразились 2088 человек.