Общество

Пушкиногорская прокуратура разобралась в жилищном вопросе сироты

После вмешательства прокуратуры суд обязал администрацию Пушкиногорского района предоставить жилье сироте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что за мужчиной, как имеющим статус лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, признано право на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда. В нарушение требований федерального законодательства администрация района не обеспечила его благоустроенным жильем, и он на протяжении длительного времени был вынужден его арендовать.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации Пушкиногорского района об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем. Это требование было удовлетворено, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.