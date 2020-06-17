Общество

«Единая Россия» предлагает дать медработникам право на приватизацию служебного жилья

«Единая Россия» предлагает дать право на приватизацию служебного жилья работникам первичного звена здравоохранения, которые не менее 15 лет проработали на селе. Об этом сообщает телеграм-канал партии.

Речь также идет о тех медиках, которые трудились в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Для этого необходимо внести поправки в Жилищный кодекс и закон «Об основах здоровья граждан», отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании по дополнительным мерам поддержки медиков.

Также «Единая Россия» предлагает законодательно закрепить право медработников на первоочередное или внеочередное получение мест в детсадах. Сейчас такое преимущество имеют дети военнослужащих, пожарных, многодетных семей, инвалидов, одиноких матерей и ряда других категорий граждан.

«Полагаю, будет правильным дополнить перечень детьми медиков. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии», - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании по дополнительным мерам поддержки медиков.