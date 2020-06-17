Общество

АО «МАКС-М»: о получении медицинской помощи в условиях распространения коронавируса

Эпидемия коронавируса повлияла на все стороны жизни граждан Российской Федерации. Приоритет в работе системы здравоохранения в настоящий момент отдан именно противостоянию угрозе распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас многие врачи заняты оказанием помощи именно тем, кто инфицирован вирусом COVID-19. В данных условиях у жителей страны возникают закономерные вопросы: куда обращаться тем, кто нуждается в помощи врачей постоянно или у кого вдруг возникла экстренная ситуация? 18 июня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове об изменениях в работе медицинских организаций, которые оказывают гражданам помощь по программам обязательного медицинского страхования, рассказала начальник Управления по организации работы с застрахованными филиала АО «МАКС-М» в городе Пскове Анна Советникова.

- Анна, здравствуйте.

- Здравствуйте! Привычные нам правила оказания медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования претерпели изменения в условиях угрозы, вызванной коронавирусной инфекцией. Со стороны правительства РФ вступил в силу ряд законодательных актов, касающихся функционирования системы ОМС в условиях коронавирусной инфекции.

Постановление правительства России № 432 от 3.04.2020 года «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией» предусматривает ряд важных решений по оказанию медицинской помощи гражданам, как новых возможностей, так и, к сожалению, некоторых временных ограничений.

- Скажите пожалуйста, какие ограничения для населения предусматриваются данным постановлением в связи с угрозой распространения COVID-19?

- Во-первых, приостанавливается проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних.

Во-вторых, получение медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара в плановой форме и назначение отдельных инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная томография, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы) осуществляются исключительно при наличии направления врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, или по направлению, выданному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации).

В-третьих, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе увеличивать сроки ожидания медицинской помощи в плановой форме, установленные в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

- Хочу затронуть очень важный вопрос по оказанию медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии (диализе). Ведь эта категория лиц требует постоянного наблюдения специалистов. Действующие ограничения коснутся данной группы пациентов?

- В соответствии с пунктом 1 постановления правительства РФ от 3.04.2020 № 432 медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии (диализе) оказывается в полном объеме, без ограничений.

В целях снижения риска распространения COVID-19 пациентам с хроническими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения, при отсутствии жалоб рекомендовано отложить плановый визит к врачу. Определяющим при этом является именно отсутствие жалоб, ухудшения самочувствия и признаков прогрессирования заболевания. В противном случае необходимо вызвать врача на дом, а если речь идет о резком ухудшении самочувствия – скорую помощь.

- Что нужно знать об оказании медицинской помощи?

- Без изменений медицинская помощь оказывается в следующих случаях:

- при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пациента;

- при подозрении на наличие носительства или заболевания, вызванного COVID-19;

- пациентам с признаками простудного заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, слабость, одышка), особенно пациентам старше 60 лет.

При этом каждый гражданин имеет право:

- вызвать скорую помощь,

- вызвать врача на дом из поликлиники, к которой он прикреплен,

- быть госпитализированным в круглосуточный стационар при наличии соответствующих показаний.

Как выше было сказано, без ограничений медицинская помощь оказывается: пациентам с онкологическими заболеваниями; с болезнями сердечно-сосудистой системы; эндокринной системы; пациентам, находящимся на диализе. Также без ограничений оказывается экстренная и неотложная медицинская помощь. При этом медицинские работники и пациенты обязаны строго соблюдать требования по профилактике и снижению риска распространения COVID-19.

Таким образом, оказание первичной неотложной медико-санитарной помощи в неотложной форме, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной форме при острых респираторных вирусных заболеваниях, гриппе, пневмонии, новой коронавирусной инфекции, а также медицинской помощи пациентам, нуждающимся в респираторной экстракорпоральной мембранной оксигенации, осуществляется с учетом потребностей пациентов.

- Каким образом сейчас можно получить лекарственные препараты?

- Минздрав России поручил всем главам медучреждений выписывать рецепты на препараты в дистанционном формате - электронные. Если лекарства заканчиваются, обращаться необходимо к лечащему врачу, в поликлинику или диспансер, где пациент наблюдается. Предусмотрена также возможность при необходимости доставлять лекарства на дом пациентам с хроническими заболеваниями в соответствии с пунктом 2.15 приложения № 3 к приказу Минздрава РФ № 198н. Все это нужно для того, чтобы уменьшить посещения поликлиники и сократить контакты с другими людьми.

- Скажите пожалуйста, а как поступать гражданам, которые получили временное свидетельство, но не успели получить полис обязательного медицинского страхования? Как получить медицинскую помощь в этом случае, если срок действия временного свидетельства истек?

- Хочется отметить, что граждане, не успевшие завершить оформление или переоформление полиса обязательного медицинского страхования, могут не волноваться — сроки действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС продлеваются до 31 декабря 2020 года. Отдельно хочу отметить, что территориальные отделы филиала АО «МАКС-М» в городе Пскове осуществляют услуги по оформлению полисов ОМС, естественно, соблюдая меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

- Куда обращаться обладателям полиса обязательного медицинского страхования, если возникли вопросы?

- По любым вопросам, связанным с порядком получения и качеством оказываемой медицинской помощи, правами пациентов в системе обязательного медицинского страхования, обращайтесь к страховым представителям филиала АО «МАКС-М» в городе Пскове по телефону «горячей линии» 8-800-555-55-03 (звонок бесплатный), по телефонам прямой связи, которые расположены в лечебных учреждениях; через сайт АО «МАКС-М».

Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в городе Пскове продолжают свою работу по сопровождению застрахованных лиц с учетом тех особенностей, которые накладывает COVID-19. Проводится информирование посредством рассылки смс-сообщений гражданам старше 45 лет, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания, злокачественные образования, о необходимости вызова врача на дом при возникновении признаков простудных заболеваний.