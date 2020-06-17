Общество

Рособрнадзор пообещал выпускникам выставить оценки за ЕГЭ до 15 августа

Выпускники школ этого года должны будут узнать свои результаты ЕГЭ до 15 августа. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Те даты, которые все видят в расписании с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа. Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и спокойно смогут в течение 10 дней как минимум провести отбор, а дальше выпустить приказы о зачислении», - сказал Музаев, отвечая в прямом эфире на вопросы выпускников, их родителей и учителей, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в ведомстве нет опасений, что результаты не удастся выдать в срок. Более того, в Рособрнадзоре постараются, чтобы результаты ЕГЭ появились «в более сжатые сроки, на 1-2 дня в зависимости от предмета».

Кроме того, Музаев напомнил, что на ЕГЭ не обязательно надевать маски и перчатки. Он также пояснил, что тест на коронавирус ни выпускникам, ни организаторам экзаменов сдавать не нужно.

«В методических рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора такого требования (сдавать тест на COVID – ред.) нет. То есть массово сдавать анализы, приносить с собой справки - этой необходимости нет, этого требования не предъявляется. Спокойно готовьтесь к экзамену», - сказал Музаев.

То же самое касается организаторов. По его словам, большого эффекта от этой меры не будет. «Это практически бесполезная мера. Если нет признаков ОРВИ за несколько дней до экзаменов, бежать сдавать тесты нет необходимости», - сказал Музаев.

Расписание ЕГЭ окончательно было утверждено накануне, 17 июня. Экзамены пройдут в июле, сдавать их будут только те выпускники школ, которые планируют поступать в вузы.

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21 мая президент Владимир Путин объявил, что ЕГЭ в России стартует с 29 июня. Глава государства сказал, что «устойчивое снижение угрозы коронавируса» дает возможность провести единый государственный экзамен по всей стране.