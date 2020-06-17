Общество

В Псковской области только половина земельных участков имеет установленные границы

По данным Единого государственного реестра недвижимости на 1 июня в России насчитывается 60,8 млн земельных участков. Из них почти 37 млн, или 61%, – с границами, местоположение которых установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате Псковской области, за пять месяцев 2020 года число земельных участков, границы которых определены, увеличилось на 453 тыс. (+1%). Федеральная кадастровая палата назвала топ-10 регионов, в которых большинство земельных участков имеют установленные границы. Псковская область в их число не вошла.

Несмотря на то, что обязательного требования о проведении межевания земельных участков действующее законодательство не предусматривает, число земельных участков с установленными границами в России постоянно растет. Установление границ земельного участка позволяет собственнику в будущем избежать споров с соседями о местонахождении смежных границ участков. К началу лета 2020 года число земельных участков с установленными границами в ЕГРН увеличилось на 453 тыс. (+1%). На 1 июня в ЕГРН содержатся сведения о 60,8 млн земельных участков, из которых почти 37 млн (или 61%) имеют границы, местоположение которых установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства.

По состоянию на 1 июня в топ-10 регионов с наибольшей долей земельных участков с установленными границами вошли: Еврейская АО (98%), Магаданская область (95%), Ямало-Ненецкий АО (93%), республики Башкортостан (92%) и Татарстан (93%), Санкт-Петербург (92%), Ненецкий АО (92%), Свердловская область (92%), Калининградская область (91%), город Севастополь (88%).

Наименьшие доли земельных участков с установленными границами в ЕГРН по итогам пяти месяцев 2020 года – в Республике Ингушетии (38%), Камчатском крае (38%), Ульяновской области (37%), Костромской области (33%).

В период с января по июнь текущего года самый высокий прирост земельных участков с установленными границами отмечен в Калининградской области (+18%) и Новосибирской области (+16%). Среди федеральных округов по доле земельных участков с установленными границами в ЕГРН к началу июня 2020 года лидируют Уральский ФО (74%), Приволжский ФО (64%) и Южный ФО (61%). Наибольший прирост участков с установленными границами в ЕГРН по итогам пяти месяцев 2020 года зафиксирован в Северо-Западном ФО (+3%) и Южном ФО (+2%).

«По состоянию на 1 июня 2020 в Псковской области установлены границы в ЕГРН у 46% земельных участков, - рассказал и.о. директора Кадастровой палаты по Псковской области Валерий Никин. – Прирост земельных участков с установленными границами в ЕГРН за 5 месяцев 2020 составил чуть более 1%».

Для межевания земельного участка собственнику необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который установит местоположение границ участка, проведет согласование местоположения границ смежных земельных участков с соседями одним из способов, указанным в Законе о кадастровой деятельности, и подготовит межевой план.

Подготовленный межевой план служит основанием для проведения кадастрового учета изменений сведений ЕГРН: описания местоположения земельного участка и его площади. Межевой план и заявление о постановке на кадастровый учет необходимо представить в ближайший офис МФЦ. Внесение в ЕГРН сведений о границах земельного участка производится на безвозмездной основе.

Уточнение границ земельных участков также проводится при комплексных кадастровых работах. Заказчиками таких работ выступают органы государственной власти регионов и местного самоуправления. Работы охватывают территории целых кадастровых кварталов, включающих в себя дачные и садовые товарищества, личные подсобные и фермерские хозяйства.