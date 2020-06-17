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Общество

Михаил Ведерников наградил медиков в Великих Луках

18.06.2020 12:04|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил медиков в Великих Луках накануне их профессионального праздника, 18 июня. На встрече также присутствовали глава администрации города Николай Козловский, глава областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» присвоено заведующей инфекционным отделением, врачу-инфекционисту государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Великолукская межрайонная больница» Елене Просвецкой. 

«Спасибо вам большое. Помимо того, что награда предполагает единоразовую премию выплату в размере 25 тысяч рублей, ежемесячно, чтобы вас поблагодарить и мотивировать вам полагается выплата в размере 5 тысяч рублей, пока вы работаете в Псковской области», - сказал Михаил Ведерников.

Почетную грамоту губернатора также получила заведующая пульмонологическим отделением, врач-пульмонолог Ольга Постульгина, а врач-хирург, заведующий операционным блоком Виктор Нагаль отмечена благодарственным письмом администрации региона.

Теги: #медицина #праздник #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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