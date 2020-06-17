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Общество

Боязнь коронавируса не признают уважительной причиной для пропуска ЕГЭ

18.06.2020 14:40|ПсковКомментариев: 0

Страх заразиться коронавирусной инфекцией не признается уважительной причиной, по которой выпускник может пропустить Единый госэкзамен. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас в порядке экзамена боязнь перед экзаменом или эпидемией, к сожалению, не прописана. Может, к счастью», - цитирует его «Интерфакс».

По словам Анзор Музаева, «боязнь, что, возможно, что-то произойдет, не является объективной причиной» для государственной экзаменационной комиссии региона. Комиссии потребуются «веские документы», которые обоснуют, почему выпускник не пришел на экзамен. Если таких документов не будет, прийти на летнюю пересдачу не получится. Пересдать экзамены для улучшения результата в этом году тоже будет нельзя.

Он также заверил, что расписание ЕГЭ утверждено и переносов уже не будет. «На сегодняшний день нет сигналов, говорящих о том, что экзамен необходимо переносить», - сказал врио главы Рособрнадзора.

Добавим, что завтра, 19 июня, в формате онлайн-брифинга в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей председатель областного комитета по образованию Александр Седунов расскажет о том, как будет проходить Единый госэкзамен в Псковской области.

Теги: #егэ #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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