Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится через две недели, ведущие программы будут рассуждать по поводу того, как изменится система управления государством в случае принятия поправок. Расширяются полномочия парламента и существенно сокращаются полномочия правительства. Означает ли это, что Россия станет парламентской республикой?

Муниципальный уровень власти больше не будет юридически самостоятелен и встраивается в общую государственную вертикаль: повысит ли это статус муниципалитетов и улучшит ли финансовую ситуацию на местах?

Эти и другие поправки в Конституцию РФ, влияющие на изменение системы управления страной, станут предметом обсуждения в прямом эфире на волне 102.6 FM.

К постоянным ведущим программы Максиму Костикову и Константину Калиниченко сегодня присоединится известный псковский журналист Сергей Васильев.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемой теме.