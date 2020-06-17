Общество

Особенности проведения ЕГЭ-2020 в Псковской области станут темой онлайн-брифинга в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 19 июня, в 10:00, общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг с председателем областного комитета по образованию Александром Седуновым.

Поговорим о том, о том, как будет проходить Единый госэкзамен в Псковской области в этом году. Нужно ли выпускникам использовать на ЕГЭ маску и перчатки? Требуются ли справки о состоянии здоровья? Есть ли ограничения на количество сдающих в одной экзаменационной аудитории? Какие в принципе коррективы внес в процесс коронавирус и сопутствующие ему ограничительные и противоэпидемические меры?

Внимание! Ссылка для участия в онлайн-брифинге высылается только аккредитованным журналистам за 5-10 минут до начала.

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, +7 911 883-74-60 или по электронной почте: alexd77@inbox.ru.