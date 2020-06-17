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Псковская область вошла в число регионов СЗФО с низкой летальностью от коронавируса

Уровень летальности от коронавируса в Псковской области — один из низких в СЗФО. Об этом свидетельствуют данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

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По состоянию на 18 июня, общероссийский показатель летальности от COVID-19 - 1,37% (процент умерших от количества заболевших), регионов Северо-Запада – 2,07% (неделей ранее 1,68%).

Самая высокая летальность отмечена в Санкт-Петербурге – 3,52%. Она выше того показателя, что был неделей ранее (2,63%) и значительно выше общероссийской, сообщили Псковской Ленте Новостей Информационном центре. Среди всех российских регионов Санкт-Петербург занял второе место после Дагестана, где показатель составил 4,88%. Третье место в общероссийском списке у Ингушетии (2,35%).

Три региона СЗФО показали летальность выше 1%. Это Калининградская область (1,5%, 11 место по РФ), Вологодская область (1,1%, 25 место по РФ) и республика Коми (1,09%, 26 место по РФ).

Остальные регионы демонстрируют летальность ниже 1%: Псковская область (0,93%, 36 место по РФ), Новгородская область (0,89%, 39 место по РФ), Ленинградская область (0,66%, 54 место по РФ), Архангельская область (0,60%, 59 место по РФ), Республика Карелия (0,22%, 79 место по РФ), Мурманская область (0,21%, 80 место по РФ).

В Ненецком автономном округе показатель равен нулю – это один из четырех регионов России с нулевой летальностью (наряду с Республикой Алтай, Курганской и Сахалинской областями).