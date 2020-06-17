Общество

Более 100 семей Псковской области приняли участие в сказочном онлайн-квесте

В Псковской области завершился интерактивный сказочный онлайн-квест для семей с детьми. Его организовала общественная организация ПОООМС «Дети – наше будущее» совместно с управлением ГИБДД и Общественным советом при областном УМВД в рамках проектов «Ради жизни» и «Путешествие к истокам».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации «Дети — наше будущее», квест проводился с 1 по 15 июня. В нем приняли участие 118 семей из Пскова, Великих Лук, Опочецкого, Дедовичского, Невельского, Усвятского, Дновского, Порховского, Новосокольнического и Псковского районов, а также из поселка Чупа республики Карелия и Краснодарского края.

Участники игры смогли окунуться в сказочную атмосферу, выполняя онлайн-задания, которые им предлагали известные герои из книг.

Победителями квеста признаны 13 семей. Они уже получили дипломы в электронном виде, а в ближайшее время состоится их официальное награждение.