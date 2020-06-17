Общество

Псковский губернатор: Главная задача - делать максимальное количество операций в регионе

«Наша главная задача - делать максимальное количество операций в Псковской области. Поэтому мы закупаем дорогое оборудование, нашим врачам нужно приобретать профессиональный опыт в сложных операциях, чтобы в Санкт-Петербург и в Москву мы отправляли людей только в редких случаях», - сказал губернатор Псковской области в ходе встречи с медиками Великолукской межрайонной больницы.

В рамках выезда глава региона с медиками совершил обход больницы, в том числе посетил 2-й этаж, где планируется установить ангиографическое оборудование, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам сотрудника больницы, ремонтные работы и подготовка блока займут 1,5-2 месяца. «Будет проведен полный ремонт помещения. Нужно обезопасить его от заноса коронавируса, плюс для установки оборудования есть специальные нормативы», - уточнил врач.

Медики также рассказали губернатору, что больница лишилась двух рентген-хирургов, которые уехали работать в Марий Эл. «Проблема даже не в зарплатах, а в условиях и расходных материалах. Их просто нет. Мы хотим работать, но нам нечем», - поделились врачи.

«Сейчас у нас есть финансовая возможность. Нужно заранее готовить проектно-сметную документацию и думать на два три шага вперед. От этого, прежде всего, зависит здоровье жителей региона и показатели смертности и болезней. Мы пока находимся в конце этого списка, но у нас есть возможность из этого списка выбраться», - подчеркнул губернатор.

По его словам, в этом году выделено 25 млн рублей для покупки квартир врачам, несколько из них - в Великих Луках. «Наши депутаты проявили инициативу, мы ее, конечно, поддержали. Мы обязательно сделаем это ежегодной программой и продумаем, чтобы через 7 - 10 лет была возможность квартиру приватизировать. Нам также нужно выравнивать заработную плату, чтобы у медиков не было соблазна уезжать в соседние регионы, где она больше», - сказал Михаил Ведерников.