Общество

Россельхознадзор проконтролировал ввоз в Псковскую область первой партии персиков

Фитосанитарный контроль первой партии персиков общим весом 18,3 тонны проведен в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки», расположенном на российско-латвийском участке государственной границы в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, подкарантинная продукция, страной происхождения которой является Республика Тунис, следовала из Италии в адрес предприятия, зарегистрированного в Москве. Партия персиков, успешно прошедших карантинный фитосанитарный контроль, была разрешена к ввозу на территорию Российской Федерации и выпущена в реализацию.

С 15 августа 2018 года по 27 мая 2019 года действовали введенные Россельхознадзором временные ограничения на поставки косточковых культур на территорию РФ. Данное решение было принято в связи с выявлением в импортных партиях фруктов, зараженных опасным карантинным объектом - бурой монилиозной гнилью.

С момента снятия ограничений, с 28 мая 2019 года, через российско-латвийский участок границы РФ в МАПП «Бурачки» на территорию страны поступило 87,8 тонн свежих персиков из Македонии.