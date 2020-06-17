Антон Минаков: Молодежь Псковской области недостаточно политически активна

Молодежь Псковской области недостаточно политически активна. Такое мнение высказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.
В ходе беседы он отметил, что около 95% обращений в региональное отделение партии поступает от граждан пенсионного возраста.
По его словам, основная масса обращений связана с социальными вопросами, с проблемами в получении льготных лекарств, с вопросами ЖКХ.
Кроме того, в ходе прямого эфира гость студии отметил, что в региональном отделении ЛДПР увеличены приемные часы и количество специалистов, оказывающих юридическую помощь.
Также Антон Минаков порекомендовал жителям региона в случае необходимости отправлять обращения удаленным способом — почтой, электронными ресурсами. Но в то же время, депутат отметил, что «ЛДПР двери не закрывает, и если нет возможности отправить обращение удаленно, в региональном отделении всегда готовы принять лично».