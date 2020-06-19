Общество

Губернатору пожаловались на медиков и сообщили о смерти ветерана от COVID-19

Губернатора Псковской области просят проконтролировать рассмотрение заявления о халатности медиков. В обращении, опубликованном на сайте главы региона 18 июня, высказывается предположение, что 88-летняя женщина-ветеран Великой Отечественной войны скончалась от коронавируса из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны медицинских работников.

Автор указывает, что обращается по просьбе «доверителя», у которой от COVID-19 11 июня умерла мать. Женщина убеждена, что смерть родственницы произошла из-за преступной халатности руководства ГБУЗ «Великолукской МБ» (Великие Луки, ул. Больничная, 10), где она, по мнению дочери, скорее всего, и получила заражение коронавирусной инфекцией.

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«5 июня ей исполнилось 88 лет, она была активным человеком, сама за собой ухаживала и даже сажала огород. После объявления ограничительных мероприятий (карантина) в связи с распространением COVID она строго соблюдала режим самоизоляции и никуда не выходила из своего частного дома, продуктами питания ее обеспечивала дочь со своим мужем и сын с супругой», - рассказал автор обращения.

29 мая у пожилой женщины отказал кардиостимулятор, на «скорой помощи» она поступила в сосудистое отделение Великолукскую межрайонную больницу.

«Посещения в больнице были запрещены. Женщина сама сообщала дочери о своем состоянии по мобильному телефону. В первые дни нахождения в больнице она говорила, что нормально себя чувствует и ее готовят к операции. Через несколько дней она сообщила, что ее врач - женщина - заболела, и ей назначили нового врача - молодого мужчину. Еще через день она сообщила, что простыла и у нее сильный озноб. На следующий день рассказала дочери, что 4 июня ее отправляют на вертолете в Псков, в сосудистый центр Псковской областной клинической больницы для проведения операции», - говорится в обращении.

По словам его автора, после перелета дочь с матерью больше не разговаривала, на телефонные звонки не отвечала. От медицинского персонала сосудистого центра дочь узнала о том, что матери 5 июня сделали операцию и что у нее выявлен коронавирус, поэтому ее переводят в ковид-центр на улице Коммунальной, 23.

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11 июня пожилая женщина умерла. В медицинском свидетельстве о смерти указаны причины смерти: атеросклеротическая болезнь сердца и новая коронавирусная инфекция.

«На вашем сайте 15 июня размещено обращение медсестры кардиологического отделения той же ГБУЗ «Великолукская МБ», которая сообщает об отсутствии в этой больнице должных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и непроведении обследований на COVID заболевшего персонала этой больницы», - заявляется в обращении.

Его автор уточнил, что по данному факту готовится заявление в областную прокуратуру и Следственный комитет о проведении проверки и возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации – по факту халатности, то есть неисполнения (ненадлежащего исполнения) сотрудниками ГБУЗ «Великолукская МБ» своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к обязанностям по профилактике распространения COVID, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Губернатора просят взять под личный контроль рассмотрение данного заявления и оказать содействие в правильном и всестороннем расследовании.

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«Человека уже не вернуть, но наказание виновных послужит уроком для других и предотвратит другие заражения COVID и смерти от этой коварной инфекции», - заключил автор обращения.

Официальный комментарий на данное обращение пока не опубликован.