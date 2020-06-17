Общество

Роскомнадзор решил разблокировать Telegram

Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

В службе объяснили, что это решение приняли, позитивно оценив высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

«Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», - говорится в пресс-релизе, пишет РИА Новости.

Telegram в России блокируют с апреля 2018 года по решению Таганского суда. Суд принял это решение из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Несмотря на усилия по блокировке, мессенджер продолжает работать, им пользуются, в том числе, органы госвласти. В телеграм-каналах, в частности, публикуется официальная информация, связанная с пандемией коронавируса в России.

Депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в Думу законопроект о разблокировке Telegram 15 июня. Они предложили включить этот ресурс в перечень мессенджеров, в которых будет публиковаться официальная информация о работе госорганов, а также сведения в периоды ЧС. Составлять список будет правительство. Блокировать мессенджеры из перечня блокировать будет нельзя.