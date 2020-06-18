Общество

Антон Минаков: Псковская ЛДПР негативно относится к штрафам за нарушения ограничительных мер

Псковское региональное отделение ЛДПР негативно относится к штрафам за нарушение ограничительных мер по коронавирусу. Такую позицию высказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

Он подчеркнул, что «ЛДПР никогда не поддерживала увеличение штрафов и тарифов».

В то же время, по мнению депутата, ограничительных мер в регионе было принято достаточно.

Антон Минаков отметил, что жители региона устали от самоизоляции и забыли про опасность коронавируса. Это демонстрируют увеличивающиеся с каждым днем цифры зараженных.

По мнению депутата, нужно уделить больше внимания работе с населением, пропаганде, давать более подробную статистику, а не наказывать граждан штрафами.